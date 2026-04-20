Дело о мошенничестве при поставке компьютеров рассмотрит суд в Брянске

2026, 20 апреля 11:13

Дело о мошенничестве при поставке компьютеров на 1,7 миллионов рублей рассмотрит суд в Брянске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд города Брянска рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. Приговор выслушает 38-летний руководитель коммерческой организации.

По версии следствия, в 2024 году организация заключила с региональным департаментом образования контракт на поставку компьютерной техники. Фигурант подделал документы и осуществил поставку техники, не соответствующей условиям договора. Ущерб бюджету превысил 1,7 млн рублей.