Криминал

Дело о мошенничестве при поставке компьютеров рассмотрит суд в Брянске

2026, 20 апреля 11:13
Дело о мошенничестве при поставке компьютеров на 1,7 миллионов рублей рассмотрит суд в Брянске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Советский районный суд города Брянска рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. Приговор выслушает 38-летний руководитель коммерческой организации. 

По версии следствия, в 2024 году организация заключила с региональным департаментом образования контракт на поставку компьютерной техники. Фигурант подделал документы и осуществил поставку техники, не соответствующей условиям договора. Ущерб бюджету превысил 1,7 млн рублей.

