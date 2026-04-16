Бойцы бригады «БАРС-Брянск» получили медали от Минобороны РФ

2026, 16 апреля 09:27
Бойцы бригады «БАРС-Брянск» получили медали от Минобороны РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

 

14 апреля на брянском мемориальном комплексе «Партизанская поляна» прошло торжественное мероприятие. Там собрались командующий группировкой «Север» генерал-полковник Евгений Никифоров, губернатор Александр Богомаз, председатель облдумы Валентин Суббот, командир добровольческой бригады «БАРС-Брянск» Сергей Антошин и личный состав бригады.

Собравшиеся почтили память партизанам, подпольщикам и воинам советской армии, отдавшим жизни при освобождении Брянщины от немецко-фашистских захватчиков.  К Вечному огню возложили цветы.

Евгений Никифоров вручил бойцам бригады «БАРС-Брянск», которые выполняют задачу в составе группировки «Север», медали «За укрепление боевого содружества». Заслуги в укреплении боевого содружества и военного сотрудничества добровольцев оценил Министр обороны РФ Андрей Белоусов.

