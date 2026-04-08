Криминал

Дело о незаконном обороте контрафактных сигарет рассмотрит брянский суд

2026, 08 апреля 13:21
Дело о незаконном обороте контрафактных сигарет рассмотрит брянский суд
Дело о незаконном обороте контрафактных сигарет рассмотрит брянский суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

 

Красногорский районный суд рассмотрит уголовное дело о торговле контрафактной табачной продукцией. Приговор выслушают 51-летний и 50-летний жители посёлка Красная гора.

По версии следствия, сообщники осенью 2025 года купили контрафактные сигареты. Табачную продукцию и продавали на рынке в посёлке.

При обыске в павильоне сотрудники полиции обнаружили более 6000 пачек немаркированных табачных изделий на более чем 800 тысяч рублей. Обвиняемые вину признали

