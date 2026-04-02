Брянский детский комплекс «Лесной» Брянска вошёл в пятёрку лучших лагерей России

2026, 02 апреля 16:39
Брянский детский комплекс «Лесной» Брянска вошёл в пятёрку лучших лагерей России. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

Эксперты подвели итоги всероссийского конкурса «Больше, чем каникулы» для детских оздоровительных лагерей. Он проходил по нацпроекту «Молодёжь и дети». 

В финал вышли 30 учреждений. Пьедестал почёта заняли Всероссийский детский центр «Орлёнок», загородный оздоровительный лагерь «Антоновский» и  Детский оздоровительно-образовательный палаточный лагерь «Бивак64». В шаге от пьедестала остановился детский оздоровительный комплекс «Лесной» игорода Брянска.

«Участие в конкурсе даёт финалистам и победителям уникальную возможность повысить свои компетенции в организации качественной походной деятельности, а также внедрить в своих учреждениях модель походной смены, сочетающую образовательные, туристические и воспитательные элементы», — рассказал директор комплекса Кирилл Черкасов.

Читайте также

Более пяти тысяч горожан вышли на уборку Брянска накануне
04 апреля 10:16
Более пяти тысяч горожан вышли на уборку Брянска накануне
Ярмарки и овощные базары откроются в субботу в Брянске
03 апреля 08:35
Ярмарки и овощные базары откроются в субботу в Брянске
Нетрезвый водитель протаранил два автомобиля на парковке брянского ЖК
02 апреля 17:42
Нетрезвый водитель протаранил два автомобиля на парковке брянского ЖК

