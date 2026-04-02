Брянский детский комплекс «Лесной» Брянска вошёл в пятёрку лучших лагерей России

2026, 02 апреля 16:39

Брянский детский комплекс «Лесной» Брянска вошёл в пятёрку лучших лагерей России. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Эксперты подвели итоги всероссийского конкурса «Больше, чем каникулы» для детских оздоровительных лагерей. Он проходил по нацпроекту «Молодёжь и дети».

В финал вышли 30 учреждений. Пьедестал почёта заняли Всероссийский детский центр «Орлёнок», загородный оздоровительный лагерь «Антоновский» и Детский оздоровительно-образовательный палаточный лагерь «Бивак64». В шаге от пьедестала остановился детский оздоровительный комплекс «Лесной» игорода Брянска.

«Участие в конкурсе даёт финалистам и победителям уникальную возможность повысить свои компетенции в организации качественной походной деятельности, а также внедрить в своих учреждениях модель походной смены, сочетающую образовательные, туристические и воспитательные элементы», — рассказал директор комплекса Кирилл Черкасов.