\n\n
Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ЖКХ

Улицу Калинина отремонтируют в Брянске по нацпроекту

2026, 08 апреля 12:28
Источник фото

Улицу Калинина отремонтируют в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

 

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла улица Калинина в Советском районе Брянска. Подрядчик обновит 3,4 километра дороги от улицы Пионерской до улицы Комарова. Специалисты отремонтируют наружные инженерные сети и обустроят водоотводные лотки. На проезжую часть рабочие уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Также подрядчик обновит тротуары, выложив часть из них из брусчатки. На переходах и остановках уложат горизонтальную тактильную плитку. Освещать улицу Калинина будут светодиодные фонари. Такое на дороге установят новые автопавильоны для пассажиров общественного транспорта, современные светофоры. В завершении ремонта рабочие поставят дорожные знаки и нанесут разметку.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14763) брянск (6895) ДТП (2717) ГИБДД (2260) прокуратура (2077) уголовное дело (2032) Александр Богомаз (1948) суд (1787) авария (1647) мчс (1519) коронавирус (1272) умвд (1056)