Улицу Калинина отремонтируют в Брянске по нацпроекту

2026, 08 апреля 12:28

Улицу Калинина отремонтируют в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла улица Калинина в Советском районе Брянска. Подрядчик обновит 3,4 километра дороги от улицы Пионерской до улицы Комарова. Специалисты отремонтируют наружные инженерные сети и обустроят водоотводные лотки. На проезжую часть рабочие уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Также подрядчик обновит тротуары, выложив часть из них из брусчатки. На переходах и остановках уложат горизонтальную тактильную плитку. Освещать улицу Калинина будут светодиодные фонари. Такое на дороге установят новые автопавильоны для пассажиров общественного транспорта, современные светофоры. В завершении ремонта рабочие поставят дорожные знаки и нанесут разметку.