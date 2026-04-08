ДТП

Водитель без прав пострадал в ДТП на брянской трассе накануне

2026, 08 апреля 11:42
Водитель без прав пострадал в ДТП на брянской трассе накануне
Водитель без прав пострадал в ДТП на брянской трассе накануне. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

 

В ночь на 7 апреля на 59-м км автодороги «Клинцы–Гордеевка- Красная Гора» в Красногорском районе произошла авария. 33-летний водитель не справился с управлением автомобиля «ВАЗ — 21124». Легковушка съехала в кювет и перевернулась. Водитель получил тяжёлые травмы. Мужчину госпитализировали.

Правоохранители возбудили административное расследование за управление транспортным средством без водительских прав и полиса ОСАГО.

