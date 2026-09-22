Дело о сбыте сильнодействующих веществ рассмотрит суд в Брянске

2026, 22 сентября 17:36

Дело о сбыте запрещённых сильнодействующих веществ для спортсменов через интернет рассмотрит суд в Брянске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд города Брянска рассмотрит уголовное дело о незаконном сбыте сильнодействующих веществ. Приговор выслушают 38-летний и 40-летний жители Брянска, а также 31-летний житель Липецкой области.

По версии правоохрнаителец, в 2023–2025 годах соучастники организовали интернет-магазин в мессенджере. Они предлагали купить сильнодействующие препараты при занятиях спортом, свободный оборот которых в России запрещён. Подельники отправляли товар покупателям по всей стране по почте.

В сентябре 2025 года незаконную деятельность пресекли оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД. В арендованной квартире и в жилище одного из фигурантов правоохранители изъяли 28 килограммов подготовленного для продажи товара в ампулах, таблетках и флаконах.