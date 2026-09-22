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Транспорт

Три столкновения автомобилей с поездами произошло в Брянской области в 2026 году

2026, 22 сентября 15:34
Три столкновения автомобилей с поездами произошло в Брянской области в 2026 году
Источник фото

Три столкновения автомобилей с поездами на переездах произошло в Брянской области в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. 

 

В Брянской области стартовала профилактическая акция  «Внимание, переезд!». До 30 сентября железнодорожники вместе с сотрудниками ГИБДД будут проводить рейды и выявлять автомобилистов, не соблюдающих правила дорожного движения.

В 2026 году произошло три случая столкновения автомобилей с поездами на переездах в Брянской области. В аналогичный период прошлого года зарегистрировано два факта. 

ДТП произошли из-за попытки автомобилистов проехать через переезд на запрещающий сигнал светофора, не обращая внимания на звуковые сигналы. Все нарушения в этом году допустили водители легковых машин.

Фото: пресс-служба Московской железной дороги

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