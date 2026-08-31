Дело о смертельной аварии рассмотрел брянский суд

2026, 31 августа 12:19

Дело о гибели пассажира в аварии с грузовиком рассмотрел брянский суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Брянского района вынес приговор по уголовному делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии. На скамье подсудимых оказался 32-летний житель областного центра.

Утром 12 декабря прошлого года на 120-м километре автодороги Р-120 (обход Брянска) фигурант за рулём автомобиля Volkswagen Polo выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. 36-летний пассажир, который находился на переднем сидении иномарки, получил смертельные травмы.

Суд приговорил водителя к одному году принудительных работ и лишил права управления транспортными средствами на два года. Решение не вступило в законную силу.