Дело о смертельном ДТП в Дятьково рассмотрит суд

Дело о смертельном ДТП с участием пьяной автоледи в Дятьково рассмотрит суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Дятьковский городской суд рассмотрит уголовное дело о смертельной аварии. В преступлении обвиняют 43-летнюю жительницу Дятьково.

По версии следствия, 10 мая 2024 года женщина в состоянии алкогольного опьянения ехала на автомобиле Geely задним ходом от кафе. Фигурантка сбила 43-летнюю прохожую. От полученных травм потерпевшая умерла.