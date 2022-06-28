Дело о краже трёх иномарок рассмотрит Фокинский суд Брянска

По подозрению задержаны три россиянина и один гражданин Таджикистана.

Прокуратура Брянской области направила в суд уголовное дело о краже трёх автомобилей.

По версии следствия, в организованную группу входили трое жителей России и гражданина Таджикистана. С апреля по июль прошлого года они в Калужской области похитили три автомобиля марки Kia Rio. В Брянске они разобрали машины на запчасти. Владельцам подозреваемые причинили ущерб на 2,5 млн рублей.

Кроме того, гражданину Таджикистана было запрещено въезжать в Россию с 2017 года по июль 2022 года. Но он изменил свои данные, получил новые документы и в сентябре 2020 года незаконно пересёк госграницу в Астраханской области.

Уголовное дело рассмотрит Фокинский районный суд Брянска.