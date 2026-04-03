Происшествия

Дело о хищении находившихся в лизинге машин рассмотрит брянский суд

2026, 03 апреля 10:29
Дело о хищении находившихся в лизинге машин на 60 миллионов рублей рассмотрит брянский суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский районный суд рассмотрит уголовное дело о хищения автомобилей, находившихся в лизинге. Приговор выслушают восемь жителей региона

По версии следствия, генеральный директор фирмы, занимающейся грузовыми перевозками, получил по договору лизинга четыре седельных тягача, грузовой прицеп и автомобиль премиум-класса. Предприниматель перестал вносить предусмотренные договором платежи. Вместе с сообщниками они разобрали часть автомобилей на запчасти и продали их. На одном грузовике фигуранты заменили идентификационный номер и номер шасси, а затем сбыли по поддельным документам. Ущерб лизинговой компании составила 60 млн рублей.

На имущество обвиняемых стоимостью более 29 млн рублей наложен арест. Организатор преступления скрылся и объявлен в международный розыск. В отношении  одного обвиняемого уголовное дело выделено в отдельное производство.

