Дело о злоупотреблении полномочиями рассмотрел брянский суд. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. На скамье подсудимых оказалась бывший директор Центра бухгалтерского учёта и сопровождения хозяйственной деятельности по Советскому району областного центра.

В 2020 году женщина незаконно распределяла фонд оплаты труда. Она начисляла доплаты подчинённым работникам при совмещении должностей временно отсутствующих сотрудников. При этом фактического работу они не выполняли.

Деньги сотрудники передавали директору Центра. Она их тратила по своему усмотрению. Ущерб Брянской городской администрации превысил 104 тысяч рублей.

Суд оштрафовал виновную и запретил занимать должности в органах местного самоуправления. Приговор не вступил в законную силу.