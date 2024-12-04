Дело об убийстве женщины рассмотрит суд Брянска
Подозреваемый в убийстве женщины житель Брянского района предстанет перед судом. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Суд в Брянске рассмотрит уголовное дело об убийстве женщины. В преступлении обвиняют жителя Брянского района.
Предварительным следствием установлено, что в ночь с 23 на 24 сентября мужчина был в гостях у жительницы Советского района Брянска. Распитие спиртных напитков закончилось конфликтом. Мужчина много раз ударил хозяйку жилплощади ножом, а также избил руками и ногами. Потерпевшая умерла от полученных травм.