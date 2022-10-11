Депутата из брянского села осудили за кражу

Депутата Унечского района суд приговорил к штрафу за кражу денег из банкомата, рассказали в региональной прокуратуре.

Унечский районный суд рассмотрел уголовное дело о краже в отношении депутата сельского Совета народных депутатов.

В торговом центре «Свенская ярмарка» в Унече женщина забрала из отсека банкомата шесть тысяч рублей. Деньги забыла посетительница, стоявшей перед обвиняемой в очереди.

Суд приговорил приговорил женщину к штрафу в 60 тысяч рублей. Осужденная оспорила приговор, но Брянский областной суд признал решение справедливым.