Депутата из Дятьково суд отправил в колонию за интимную связь с подростками

Депутата из Дятьково суд приговорил к 13 годам тюрьмы за интимную связь с несовершеннолетними девочками. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Прокуратура города Дятьково поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу о преступлениях против половой неприкосновенности детей по семи статьям. На скамье подсудимых оказался – 50-летний местный депутат.

С июля 2016 по апрель 2021 года мужчина в за деньги вступал в половую связь и совершал иные действия сексуального характера с девочками-подростками. Школьниц, испытывающих финансовые затруднения, искала ему знакомая. Она уже отправилась в колонию на 3 года 8 месяцев. развратные действия с несовершеннолетними осужденный снимал на камеру. Кроме того, в жилье мужчины нашли огнестрельное оружие.

Суд приговорил виновного к 13 годам лишения свободы со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Также суд взыскал в пользу потерпевших компенсацию морального вреда в 1 430 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу.