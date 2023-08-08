Дерево раздавило «ГАЗель» в поселке Локоть

28-летний пассажир получил ушибы рук, шеи и черепно-мозговую травму. Его доставили в больницу. Второго 28-летнего пассажира с ушибами отпустили с назначением лечения.

На грунтовой дороге в поселке Локоть Брасовского района произошла необычная авария. автомобиль «ГАЗ Бизнес» двигался по грунтовой дороге от озера Октябрьское. Сильный порыв ветра повалил большое дерево, которое упало и придавило машину.

Дерево упало на «ГАЗель» с людьми в поселке Локоть. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

Всероссийский флэшмоб пройдет на железнодорожных вокзалах Москвы и Смоленска в День железнодорожника На Курском и Ярославском вокзалах Москвы, а также на вокзале Смоленска 6 августа, в День железнодорожника, состоится всероссийский флэшмоб «Поезд, объединяющий страну – самый длинный, нарисованный на асфальте поезд». В нем смогут принять участие все желающие. На асфальте участники акции мелом изобразят локомотив и вагоны, объединив их в состав, который в профессиональный праздник подчеркнет важнейшую

Капитальный ремонт пути начался на участке Гагарин – Уваровка в Смоленской области В Смоленской области начались масштабные работы на участке Гагарин – Уваровка. Железнодорожники проведут полный цикл работ по капитальному ремонту пути: очистку и подсыпку щебеночного балласта, демонтаж старой рельсошпальной решетки и укладку новой, выправку пути, укладку и сварку бесстыкового пути. Для этого подготовлены необходимые материалы – 18,3 тыс. кубометров щебня, 12 пар рельсовых плетей длиной 800

Профильная смена Какие проекты для молодежи будут реализованы в регионе? Когда откроется молодёжный центр в Смоленске? Как изменится формат форума «Смола» и что ожидает представителей молодого поколения в рамках празднования 1160-летия города-героя? Эти и другие темы были затронуты в ходе прямого эфира, посвящённого молодёжной политике, который провел ЦУР совместно с администрацией области. На вопросы ведущего и жителей

Привести в порядок Какие решения приняты по итогам визита главы региона в Хиславичи? Врио губернатора Василий Анохин продолжает совершать рабочие визиты в районы Смоленщины, где проводит встречи с жителями, посещает социальные объекты и знакомится с ходом реализации важных для муниципалитетов проектов. На прошлой неделе глава региона побывал в Хиславичском районе. Итогами поездки и принятыми решениями он поделился со

В защиту детства Смоленскую область посетила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. В ходе визита детский омбудсмен встретилась с врио губернатора Василием Анохиным. «Обсудили с ней ключевые направления работы в области защиты детства, поддержки семей с детьми, организации детского отдыха, патриотического воспитания подрастающего поколения Смоленщины», — поделился итогами диалога врио губернатора. Стороны подробно остановились на