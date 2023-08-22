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Десять курьеров телефонных мошенников задержали брянские полицейские

2023, 22 августа 14:13 Происшествия
Десять курьеров телефонных мошенников задержали брянские полицейские
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Десять курьеров телефонных мошенников, обокравших пенсионеров на 3,6 млн рублей,  задержали полицейские в Брянской области. Об этом сообщили в региональном УМВД.

 

Оперативники Управления уголовного розыска УМВД России по Брянской области успешно вычисляют пособников дистанционных мошенников. 

 

Посыльными аферистов стали трое жителей областного центра, не достигших 20 лет. В мессенджере они получили адреса жертв телефонных обманщиков, которые сообщили пенсионерам о  якобы попавших в беду родных и потребовали денег на их спасение. Молодые люди забрали у семи пожилых жительниц региона более 950 000 рублей.

За один день еще четырех жительница Брянска обобрал ранее судимый 23-летний житель Карачевского района и его приятель из Клетни. Они похитили 1 700 000 рублей. 

Поймать еще одного курьера полицейским помогла 80-летняя пенсионерка из Почепа. Она запомнила особую примету – красное пятно на лице мужчины, который забрал 150 000 рублей. Стражи правопорядка вскоре задержали подозреваемого у банкомата, когда тот переводил деньги «нанимателям». Им оказался ранее судимый 24-летний житель города.

А к двум пенсионеркам из Дятьковского района приехал 20-летний житель Калужской области. Он забрал 225 000 рублей. А 20-летняя девушка из Иваново добралась до 85-летней жительницы Трубчевска и похитила у нее 70 000 рублей.  23-летний житель города Новокузнецка забрал 10 тысяч рублей у 85-летней пенсионерки из Советского района Брянска. Также к пенсионерке из Сельцо и ещё троим пожилым жительницам Брянска за 510 тысячами рублей приехал 22-летний житель города Воткинска Удмуртской Республики.

УМВД России по Брянской области призывают не спешить выполнять указания телефонных собеседников, прервать разговор и позвонить близкому человеку.

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