Девочка погибла в ДТП с «КАМАЗом» на брянской трассе

13-летняя девочка погибла, врезавшись на питбайке в «КАМАЗ» на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Суземском районе на 26 км автодороги «Суземка — Украина» произошла авария. 13-летняя девочка на питбайке Motolаnd выехала на встречную полосу и врезалась в цистерну «КАМАЗ».

Подросток погибла на месте. Её 13-летняя пассажирка с переломом ноги левой кости голени без смещения и ссадинами попала в больницу.

Обе девочки ехали без защитной экипировки и мотошлема. По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.