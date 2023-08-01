Девочка попала под машину в Клинцах

Авария произошла на улице Ворошилова в городе Клинцы. 26-летняя женщина-водитель за рулем Honda Accord во дворе сбила восьмилетнюю девочку. Ребенок выбежал из подъезда.

Восьмилетняя девочка сломала ногу в аварии в Клинцах. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

Порядка 5 тыс. исследований состояния окружающей среды выполнила экологическая лаборатория МЖД в Смоленской области с начала года В январе – июне 2023 года смоленская экологическая лаборатория Центра охраны окружающей среды Московской железной дороги провела 4711 исследований. В том числе, смоленские экологи-железнодорожники провели 410 анализов промышленных выбросов, 4145 исследований природных поверхностных и сточных вод, 156 анализов почв. Сегодня холдинг «РЖД» располагает обширной исследовательской экологической базой, в том числе экологическими лабораториями, ключевой задачей которых

Расписание некоторых поездов в Смоленской области изменятся с 31 июля по 25 августа В Смоленской области с 31 июля изменится расписание некоторых пассажирских и пригородных поездов в связи с проведением капитального ремонта пути на перегоне Гагарин — Уваровка. Так, с 31 июля по 25 августа железнодорожники проведут полный цикл работ по капитальному ремонту второго главного пути на участке Гагарин — Уваровка. На период работ движение поездов будет организовано

На МЖД перенесли остановочный пункт Клоково в Смоленской области Для удобства пассажиров железнодорожники перенесли остановочный пункт Клоково Московской железной дороги в Смоленской области к деревне Горбово. Платформа стала ближе почти на один километр. Теперь пригородные поезда, курсирующие на направлении Смоленск – Ельня – Фаянсовая, начали останавливаться у новой низкой пассажирской платформы. Место нового расположения остановочного пункта было согласовано с администрацией Глинковского района. В течение

Движение автомобилей через переезд в Кардымово Смоленской области будет закрыто 28 июля на период ремонтно-путевых работ 28 июля с 03:00 до 12:00 для движения автомобилей будет закрыт железнодорожный переезд 385 км, расположенный в районе улицы Ленина поселка городского типа Кардымово в Смоленской области, в связи с проведением ремонтно-путевых работ. Обращаем внимание автомобилистов, что в качестве альтернативного маршрута на период ремонта объезд возможен по окружной Смоленской дороге через Рогачево – Тюшино –

Время помогать 21 июля 2023 года на пленарном заседании Госдумы принят в первом чтении проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации». Инициатива, внесённая Смоленской областной Думой, была разработана депутатами фракции «Единая Россия». Предлагаемые изменения позволят кредитным организациям выделять средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций (СРО) на уплату налогов по упрощённой системе налогообложения.