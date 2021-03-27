Девушка на Mazda устроила ДТП с такси на Калинина в Брянске

В аварии пострадали ее пассажирки.

Два человека получили травмы в результате аварии в Советском районе Брянска.

Как сообщает областная ГИБДД, ДТП произошло 26 марта около 14.50 на улице Калинина.

23-летняя девушка за рулем Mazda 323 поворачивала налево, на улицу Пионерскую, и врезалась в Renault Logan – машину такси, 40-летний водитель которой ехал от прямо от улицы Урицкого в сторону Гражданской.

57-летнюю пассажирку Mazda госпитализировали с ушибом мягких тканей головы и переломом ребер справа. У 29-летней пассажирки Mazda ушибы мягких тканей головы, грудной клетки и правого коленного сустава.