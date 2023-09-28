Девушка под видом медика ограбила пенсионерку в селе Ярцево

18-летнюю, подозревают в краже 80 тысяч рублей у пожилой женщины в селе Ярцево, задержали сотрудники полиции. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 68-летняя жительница села Ярцево Стародубского района. К ней пришли две женщины и представились медработниками. Пока одна из них расспрашивала потерпевшую о здоровье, а вторая осматривала жилье якобы для уточнения условий проживания. А когда женщины ушли, пенсионерка обнаружила исчезновение 80 тысяч рублей.

Оперативники установили личность одной из подозреваемых. 18-летняя жительница Новозыбковского района ранее в поле зрение полиции не попадала. Возбуждено уголовное дело.