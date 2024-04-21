Девушка-подросток пострадала в аварии в Брянске

17-летняя пассажирка травмировала голову при столкновении двух легковушек в областном центре. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в районе дома 8А по улице 3-го Интернационала Брянска. 35-летняя женщина-водитель за рулём Fiat проехала на запрещающий сигнал светофора. Иномарка врезалась в «ВАЗ», который ехал на «зелёный».

17-летняя пассажирка отечественной легковушки получила сотрясение головного мозга. А женщины-водитель иномарки оказалась пьяна. На неё инспекторы составили протокол.

По факту аварии полиция проводит проверку.