Девушка пострадала в аварии в Брянске
31-летняя пассажирка ушибла ноги при столкновении машин в Брянске. Об этом рассказали в управлении ГИБДД города.
Авария произошла на улице Красноармейской в областном центре. 51-летний водитель KIA RIO при повороте налево во двор не уступил дорогу FORD TOURNEO CONNECT. От удара FORD врезался в ограждение. 31-летняя пассажирка минивэна получила ушибы коленных суставов.
На водителя KIA инспекторы составили два протокола. В отношении автомобилиста проводят административное расследования по факту ДТП.
35-летний водитель FORD к административной ответственности за 2 года привлекался 39 раз . 13 штрафов он не оплатил.
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