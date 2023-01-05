Девушка пострадала в аварии в Брянске

31-летняя пассажирка ушибла ноги при столкновении машин в Брянске. Об этом рассказали в управлении ГИБДД города.

Авария произошла на улице Красноармейской в областном центре. 51-летний водитель KIA RIO при повороте налево во двор не уступил дорогу FORD TOURNEO CONNECT. От удара FORD врезался в ограждение. 31-летняя пассажирка минивэна получила ушибы коленных суставов.

На водителя KIA инспекторы составили два протокола. В отношении автомобилиста проводят административное расследования по факту ДТП.

35-летний водитель FORD к административной ответственности за 2 года привлекался 39 раз . 13 штрафов он не оплатил.