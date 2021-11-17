Девушка ранена в ДТП на улице Ульянова в Брянске
Аварию спровоцировала 34-летняя водитель Hyundai Creta.
Один человек пострадал в результате столкновения двух автомобилей в Бежицком районе Брянска. ДТП произошло 16 ноября около 13.30 у дома № 18 по улице Ульянова.
Как сообщает областная ГИБДД, 34-летняя женщина за рулем Hyundai Creta, двигаясь со стороны улицы Куйбышева в сторону улицы XXII Съезда КПСС в крайней левой полосе? при повороте налево не уступила дорогу и врезалась в Ford Focus, 52-летний водитель которого ехал во встречном направлении в крайней правой полосе.
У 26-летней пассажирки Ford Focus диагностировали ушиб мягких тканей головы и ушиб правого плеча.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
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