Девушка ранена в ДТП на улице Ульянова в Брянске

Аварию спровоцировала 34-летняя водитель Hyundai Creta.

Один человек пострадал в результате столкновения двух автомобилей в Бежицком районе Брянска. ДТП произошло 16 ноября около 13.30 у дома № 18 по улице Ульянова.

Как сообщает областная ГИБДД, 34-летняя женщина за рулем Hyundai Creta, двигаясь со стороны улицы Куйбышева в сторону улицы XXII Съезда КПСС в крайней левой полосе? при повороте налево не уступила дорогу и врезалась в Ford Focus, 52-летний водитель которого ехал во встречном направлении в крайней правой полосе.

У 26-летней пассажирки Ford Focus диагностировали ушиб мягких тканей головы и ушиб правого плеча.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.