Девушка сломала ногу в ДТП в Брянском районе

27-летняя девушка сломала ногу при столкновении двух легковушек в Брянском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

На 114 км автодороги М3 «Украина» подъезд к Брянску в Брянском районе произошло ДТП. 74-летний водитель на Volkswagen Golf стал поворачивать налево с правой полосы. Иномарка столкнулась с «ВАЗ-21124». Отечественная легковушка ехала в попутном направлении.

27-летняя пассажирка «ВАЗ» сломала ногу. Девушку госпитализировали. Полиция проводит проверку.