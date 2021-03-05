Девушка спасла провалившегося под лед ребенка в Брянске

Благодаря ей мальчик выжил.

В Брянске 22-летняя девушка спасла бросилась на помощь 11-летнему мальчику, провалившемуся под лед.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, 5 марта трое детей, возвращавшихся из школы, решили спуститься к Десне у развлекательного комплекса «Бристоль». Они вышли на лед и направились к середине реки. Лед не выдержал веса 11-летнего мальчика.

На помощь ему бросилась 22-летняя Виктория, выгуливавшая вдоль берега собаку. Она подобралась к краю полыньи, где находился мальчик, но весенний лед проломился и под ней.

Оказавшись в воде, Виктория попыталась вытолкнуть ребенка на лед. На помощь пришел еще один очевидец – Андрей.

В это же время еще двое мужчин с помощью длинного шеста помогли всем участникам ЧП благополучно выбраться на берег, где их уже ожидала бригада скорой помощи, вызванная очевидцами.

Сейчас здоровью и жизни участников происшествия ничто не угрожает.