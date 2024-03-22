Девять ДТП произошло за сутки в Брянске
Девять ДТП без пострадавших произошло за минувшие сутки в Брянске. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.
За минувшие сутки в областном центре произошло девять аварий. В низ механические повреждения получили машины, люди не пострадали.
Так, на улице Литейная в Бежицком районе Брянска произошло ДТП. Там столкнулись две легковушки. На происшествие выезжали спасатели. Они отключали аккумуляторы у повреждённых машин, а также смыли вылившееся на проезжую часть горючее.
Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции Брянска пресекли 100 нарушений Правил дорожного движения.
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