Девять ДТП произошло за сутки в Брянске

Девять ДТП без пострадавших произошло за минувшие сутки в Брянске. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

За минувшие сутки в областном центре произошло девять аварий. В низ механические повреждения получили машины, люди не пострадали.

Так, на улице Литейная в Бежицком районе Брянска произошло ДТП. Там столкнулись две легковушки. На происшествие выезжали спасатели. Они отключали аккумуляторы у повреждённых машин, а также смыли вылившееся на проезжую часть горючее.

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции Брянска пресекли 100 нарушений Правил дорожного движения.