Директора брянского мунпредприятия обвиняют в получении взятки
Директора брянского мунпредприятия обвиняют в получении взятки за фиктивное оформление документов. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянские правоохранители возбудили уголовное дело о получении взятки должностным лицом. В преступлении подозревают директора муниципального предприятия города Карачев.
По версии следствия, с июля по август 2023 года мужчина получил от жителя Карачевского района через подчиненного сотрудника 45 тысяч рублей. Тот был осужден к наказанию в виде обязательных работ. За деньги руководитель оформил фиктивные документы об отбытии наказания на предприятии.
Подозреваемому предъявили обвинение в получении взятки. Суд отправил его под домашний арест.
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