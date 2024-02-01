Директора брянского мунпредприятия обвиняют в получении взятки за фиктивное оформление документов. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские правоохранители возбудили уголовное дело о получении взятки должностным лицом. В преступлении подозревают директора муниципального предприятия города Карачев.

По версии следствия, с июля по август 2023 года мужчина получил от жителя Карачевского района через подчиненного сотрудника 45 тысяч рублей. Тот был осужден к наказанию в виде обязательных работ. За деньги руководитель оформил фиктивные документы об отбытии наказания на предприятии.

Подозреваемому предъявили обвинение в получении взятки. Суд отправил его под домашний арест.