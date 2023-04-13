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Директора брянского офиса сотовой связи обвиняют в нарушении тайны

2023, 13 апреля 10:30 Происшествия
Директора брянского офиса сотовой связи обвиняют в нарушении тайны
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Директора офиса сотовой связи в Брянске обвиняют в нарушении тайны телефонных переговоров. 

Региональный следственный комитет завершил расследование уголовного дела о нарушении тайны телефонных переговоров, разглашение коммерческой тайны и неправомерный доступ к охраняемой информации. В преступлении обвиняют 24-летнего директора офиса продаж оператора сотовой связи из Брянска. 

По версии следствия, в августе 2022 года обвиняемый передал незнакомцу персональные данные и детализацию переговоров семи абонентов. За этом он получил более 20 тысяч рублей на банковский счёт.

Уголовное дело направлено в суд.

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