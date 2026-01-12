Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Происшествия

Дистанционные мошенники обманули 11 брянцев в новогодние каникулы

2026, 12 января 11:17
Дистанционные мошенники похитили свыше 6 миллионов рублей у 11 брянцев в новогодние каникулы. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

С начала 2026 года в полицию обратились 11 жителей Брянской области, которые стали жертвами телефонных и кибермошенников. Потерпевшие лишились 6 424 000 рублей.

В нескольких случаях злоумышленники представились сотрудниками банков. Они информировали жертв о подозрительных действиях со счетами и картами. Брянцы сами называли конфиденциальные данные, в том числе коды для подтверждения операций.  Лжебанкиры похитили у трёх потерпевших 4 231 000 рублей.

