Дистанционные мошенники обманули 11 брянцев в новогодние каникулы

2026, 12 января 11:17

Дистанционные мошенники похитили свыше 6 миллионов рублей у 11 брянцев в новогодние каникулы. Об этом сообщили в региональном УМВД.

С начала 2026 года в полицию обратились 11 жителей Брянской области, которые стали жертвами телефонных и кибермошенников. Потерпевшие лишились 6 424 000 рублей.

В нескольких случаях злоумышленники представились сотрудниками банков. Они информировали жертв о подозрительных действиях со счетами и картами. Брянцы сами называли конфиденциальные данные, в том числе коды для подтверждения операций. Лжебанкиры похитили у трёх потерпевших 4 231 000 рублей.