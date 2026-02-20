Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Криминал

Кражи ювелирных украшений из квартиры раскрыли брянские стражи порядка

2026, 20 февраля 09:45
Кражи ювелирных украшений из квартиры раскрыли брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

Брянские следователи завершили расследование уголовного дела о краже из квартиры. По версии следствия, 35-летняя заявительница поздно вечером ненадолго вышла из своей квартиры в городе Брянске к соседке по подъезду, но забыла запереть входную дверь. Дома спали дети. В этот момент в чужое жилище зашла 23-летняя жительница областного центра. Она порылась в шкафах, нашла два золотых кольца и быстро ушла.  Ущерб составил 35 тысяч рублей. 

Фигурантку задержали правоохранители. Она призналась, что оставила ювелирные изделия  для себя. Похенные кольца женщина вернула. 

Злоумышленнице предъявили обвинение в краже. Ей грозит наказание до 6 лет колонии.

