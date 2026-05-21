2026, 21 мая 15:36

Врио губернатор Брянской области встретился с председателем Гомельского облисполкома. Об этом Егор Ковальчук рассказал в своих соцсетях.

В Республике Беларусь стартовал V региональный бизнес-форум «Гомель-Брянск». Делегацию региона возглавил врио губернатора Егор Ковальчук.

Глава Брянской области встретился с председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко. Они обсудили реализацию совместных проектов и поиск новых точек роста.

«С Гомельской областью мы не просто соседи, а в прямом смысле братские регионы с общими историческими, экономическими, культурными связями. Однозначно продолжим ранее взятый курс на сотрудничество по всем направлениям, вся наша команда настроена на укрепление связей внутри Союзного государства», – подчеркнул Егор Ковальчук.