2026, 21 мая 15:36
Врио губернатор Брянской области встретился с председателем Гомельского облисполкома. Об этом Егор Ковальчук рассказал в своих соцсетях.

 

В Республике Беларусь стартовал V региональный бизнес-форум «Гомель-Брянск». Делегацию региона возглавил врио губернатора Егор Ковальчук.

Глава Брянской области встретился с председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко. Они обсудили реализацию совместных проектов и поиск новых точек роста.

«С Гомельской областью мы не просто соседи, а  в прямом смысле братские регионы с общими историческими, экономическими, культурными связями.  Однозначно продолжим ранее взятый курс на сотрудничество по всем направлениям, вся наша команда настроена на укрепление связей внутри Союзного государства», – подчеркнул Егор Ковальчук. 

