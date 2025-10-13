Город32

Дистанционные мошенники обманули 27 брянцев за неделю

2025, 13 октября 12:38 Происшествия
Дистанционные мошенники обманули 27 брянцев за неделю
Дистанционные мошенники похитили свыше 11 миллионов рублей у 27 брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

На прошлой неделе в полицию обратились 10 жителей Брянской области, которые стали жертвами лжебанкиров. Они лишились 7 253 000 рублей.

Злоумышленники представились сотрудниками банков и кредитных организаций. Они информировали потерпевших о якобы подозрительных действиях со счетами и картами. Мошенникам брянцы называли конфиденциальные данные, в том числе коды для подтверждения операций из смс-сообщений. Некоторым жертвам лжебанкиры предлагали перевести сбережения с якобы уязвимого на «безопасный» банковский счёт.

Всего на прошлой неделе от рук дистанционных мошенников пострадали 27 брянцев. Злоумышленники похитили 11 471 000 рублей.

