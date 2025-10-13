Дистанционные мошенники обманули 27 брянцев за неделю

Дистанционные мошенники похитили свыше 11 миллионов рублей у 27 брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.
На прошлой неделе в полицию обратились 10 жителей Брянской области, которые стали жертвами лжебанкиров. Они лишились 7 253 000 рублей.
Злоумышленники представились сотрудниками банков и кредитных организаций. Они информировали потерпевших о якобы подозрительных действиях со счетами и картами. Мошенникам брянцы называли конфиденциальные данные, в том числе коды для подтверждения операций из смс-сообщений. Некоторым жертвам лжебанкиры предлагали перевести сбережения с якобы уязвимого на «безопасный» банковский счёт.
Всего на прошлой неделе от рук дистанционных мошенников пострадали 27 брянцев. Злоумышленники похитили 11 471 000 рублей.
