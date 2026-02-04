Суд отправил двух брянцев на работу за нападение на полицейского

Суд отправил двух брянцев на работу за нападение на полицейского. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о применении насилия в отношении представителя власти. На скамье подсудимых оказались 20-летний и 21-летний жители города Клинцы.

14 декабря прошлого года фигуранты, находясь в общественном месте в состоянии опьянения, отказались выполнять законные требования сотрудника полиции. Они избили стража порядка. У полицейского врачи диагностировали ушиб головы.

Молодые люди признали свою вину и принесли публичные извинения. Суд приговорил каждого к принудительным работам на 2 года с удержанием 10% из заработка в доход государства. Решение не вступило в законную силу.