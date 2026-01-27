Перевозившего мигрантов из Африки гражданина Беларуси брянский суд отправил под арест за хулиганство

2026, 27 января 18:50

Перевозившего мигрантов из Африки гражданина Беларуси брянский суд отправил под арест за хулиганство. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Судья Клетнянского районного суда рассмотрел административное дело по факту мелкого хулиганства. Виновным был признан гражданин Беларуси.

Фигуранта на автозаправке задержали сотрудники полиции. Он перевозил на своем автомобиле пятерых граждан Судана без разрешительных документов на пребывание в России. В отделе полиции мужчина стал громко выражался нецензурной бранью в присутствии сотрудников и не реагировал на их замечания.

За нарушение общественного порядка суд назначил виновному наказание в виде административного ареста на 12 суток. Решение вступило в законную силу.