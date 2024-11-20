Дистанционные мошенники обманули 33 брянцев за неделю

Дистанционные мошенники похитили у 33 брянцев свыше 14 млн рублей за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.
На минувшей неделе жертвами дистанционных мошенников стали 33 жителя Брянской области. Они лишились 14 708 000 рублей.
Так, семь брянцев решили быстро заработать на инвестициях. По совету мошенников они перевели на неизвестные счета 2 537 000 рублей. Но прибыли потерпевшие так и не получили, как и не смогли вернуть собственные сбережения.
Лжесотрудники якобы «Росфинмониторинга», «МФЦ», «Пенсионного фонда», правоохранительных органов обманули ещё троих жителей региона. Под предлогом пресечения якобы незаконно совершенных операций мошенники получали доступ к счетам жертв. Ущерб превысил 2 795 000 рублей.
Еще двое уроженцев Брянщины лишились 2 058 000 рублей. Им позвонили якобы сотрудники энергосетей и предложили заменить приборы учёта электроэнергии. Во время беседы злоумышленники получили конфиденциальные данные и смогли списать деньги со счетов.
20.11.2024 16:45
Век литературы
Смоленская писательская организация отметила юбилей. В большом концертном зале областной филармонии прошёл торжественный вечер, посвящённый 100‑летнему юбилею Смоленской писательской организации. Её создание в 1924 году инициировал Михаил Исаковский. В 90‑е годы была образованы областная организация Союза писателей России под руководством поэта и литературного критика Виктории Бобарыкиной, а также региональное отделение Союза российских писателей, которое возглавил поэт и публицист Владимир Макаренков. Сегодня писательское
20.11.2024 16:44
Миллиарды на развитие
Озвучены основные параметры бюджета региона — 2025. Как будет жить область в ближайшие годы, какие проекты будут реализованы, на что будут направлены бюджетные средства и сохранит ли главный финансовый документ региона социальную направленность? Ответы на эти и другие важные для каждого жителя Смоленщины вопросы прозвучали во время состоявшихся 11 ноября публичных слушаний, посвящённых проекту областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026/27 год.
13.11.2024 11:17
Будущее села
В Хиславичах обсудили развитие сельских территорий. В 2024 году Хиславичский район показал впечатляющие результаты, заключив 27 социальных контрактов в сфере сельского хозяйства. Это в 15 раз больше, чем в 2023‑м, когда было заключено всего четыре таких контракта. Такой рост стал возможен благодаря активной работе региональных властей. В текущем году спикер Смоленской областной Думы Игорь Ляхов