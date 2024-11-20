Дистанционные мошенники обманули 33 брянцев за неделю

Дистанционные мошенники похитили у 33 брянцев свыше 14 млн рублей за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе жертвами дистанционных мошенников стали 33 жителя Брянской области. Они лишились 14 708 000 рублей.

Так, семь брянцев решили быстро заработать на инвестициях. По совету мошенников они перевели на неизвестные счета 2 537 000 рублей. Но прибыли потерпевшие так и не получили, как и не смогли вернуть собственные сбережения.

Лжесотрудники якобы «Росфинмониторинга», «МФЦ», «Пенсионного фонда», правоохранительных органов обманули ещё троих жителей региона. Под предлогом пресечения якобы незаконно совершенных операций мошенники получали доступ к счетам жертв. Ущерб превысил 2 795 000 рублей.

Еще двое уроженцев Брянщины лишились 2 058 000 рублей. Им позвонили якобы сотрудники энергосетей и предложили заменить приборы учёта электроэнергии. Во время беседы злоумышленники получили конфиденциальные данные и смогли списать деньги со счетов.