Пятиклассников школы № 59 Брянска посвятили в кадеты

2026, 12 октября 15:25

Пятиклассников школы № 59 Брянска посвятили в кадеты. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

В пятницу, 9 октября, в мемориальном комплексе «Партизанская поляна» прошла церемония. Пятиклассников Брянского городского образовательного комплекса № 59 посвятили в кадеты. В новом учебном году в школе открылся первый кадетский казачий класс морской направленности.

Кадетов поздравили директор регионального департамента образования и науки Алевтина Андреева, атаман Брянского казачьего общества Василий Игрунев, педагоги, родители и друзья.

«Вы стоите на земле, которая помнит подвиг героев, и принимаете эстафету памяти и долга. Сегодня вы не просто меняете статус школьника на гордое звание кадета. Вы принимаете осознанное решение посвятить себя служению Отечеству», – обратилась к кадетам Алевтина Андреева.

Участники после церемонии возложили цветы к Вечному огню.