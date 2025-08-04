Дистанционные мошенники похитили у брянцев более семи миллионов рублей за неделю

Дистанционные мошенники похитили у 19 брянцев более семи миллионов рублей за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе в полицию Брянской области обратились 19 жертв телефонных и кибермошенников. Злоумышленники похитили у заявителей 7 254 000 рублей.

В четырёх случаях злоумышленники представились сотрудниками банков. Они проинформировали жертв о подозрительных действиях с картами. Во время беседы лжебанкиры получили доступ к чужим счетам и похитили оттуда 869 тысяч рублей.

Ещё четверо жителей региона решили заработать на инвестициях. После общения с мнимым экспертом они перевели на неизвестные счета 2 271 000 рублей. Дохода они так и не получили, а также не смогли вернуть назад деньги.

А двое брянцев лишились сбережений после беседы с лжеоператорами сотовых компаний. Мошенники предложили продлить срок действия договора обслуживания телефонного номера. Во время общения злоумышленники получили доступ к счетам и списали 188 тысяч рублей.