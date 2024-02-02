Доцента брянского вуза ждёт суд за получение взятки
Доцента брянского вуза ждёт суд за получение взятки от студентки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Бежицкий районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о получение должностным лицом взятки. В преступлении обвиняют директора политехнического колледжа.
По версии следствия, в октябре 2017 года женщина являлась доцентом кафедры Брянского государственного технического университета. Она руководила производственной и преддипломной практикой студентки. За 20 тысяч рублей педагог подписала документы об успешном прохождении практик девушкой без фактического участия.
Читайте также
Новости регионов
Турнир дружбы
Соревнования «Лиги Дружбы Россия-Беларусь» стали частью проекта к 90‑летию Юрия Гагарина «Знаете, каким он парнем был!». Среди участников были спортсмены из разных городов России, а также Республики Беларусь и Казахстана. Фестиваль прошёл в академии спорта при поддержке «Единой России», Концерна «Росэнергоатом» и Федерации баскетбола региона. Состязания для сильнейших За звание лучших боролись девушки и юноши из Минска, Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Обнинска, Тулы, Казани,
Zа Самбо
В Смоленске прошли соревнования по самообороне без оружия. В середине февраля Смоленск стал настоящей столицей самбо. В Дворец спорта «Юбилейный» съехались спортсмены из районов нашего региона и самбисты из Брянской области. Более 100 молодых спортсменов стали участниками турнира, который вот уже 15 лет проводят в честь Василия Ефимовича Рублевского — первооткрывателя самообороны без оружия в Смоленской