Двое мужчин пострадали в ДТП на трассе в Брянском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Вечером 17 ноября на 151-м км автомобильной дороги федерального значения «Орел — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь» в Брянском районе произошла авария. 55-летний мужчина за рулём автомобиля Renault Arkana при выезде со второстепенной дороги не пропустил Haval F7. 39-летний водитель ехал прямо по главной дороге.

При столкновении оба автомобилиста получили травмы. Госпитализация водителю Haval не потребовалась. А 55-летний мужчина из Renault попал в больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.