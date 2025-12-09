Мужчина и ребёнок погибли в ДТП на брянской трассе

2025, 09 декабря 09:34

Мужчина и ребёнок погибли в ДТП на брянской трассе. Об этом сообщили в региоанльной Госавтоинспекции.

В ночь с 7 на 8 декабря на трассе А-240 «Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Беларусь» произошла авария. 39-летний мужчина за рулём автомобиля Volkswagen Atlas выехал на встречную полосу и врезался в Lada Granta.

26-летний водитель и двухлетний ребёнок из отечественной легковушки погибли на месте. 32-летняя пассажирка из той же машины с тяжёлыми травмами попала в больницу.

Ребёнок был в детском удерживающем устройстве на заднем пассажирском сиденье. Следователи устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия.