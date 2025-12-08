Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
ДТП

Спасатели деблокировали пострадавшего из повреждённой машины на брянской трассе

2025, 08 декабря 10:44
Спасатели деблокировали пострадавшего из повреждённой машины на брянской трассе. Об этом сообщили в регионом МЧС. 

В ночь на 8 декабря в спасательное ведомство поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в Почепском районе. На 71-м километре трассы федерального значения А-240 столкнулись два легковых автомобиля.

В ликвидации аварии участвовали специалисты пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы. Спасатели деблокировали пострадавшего из повреждённой машины.

