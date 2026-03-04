Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Пожары

Четырёх человек спасли пожарные из горящей пристройки в Брянске

2026, 04 марта 14:38
Четырёх человек спасли пожарные из горящей пристройки в Брянске
Четырёх человек спасли пожарные из горящей пристройки в Брянске. Об этом сообщили в региональном МЧС.

 

Поздним вечером 3 марта в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в Бежицком районе Брянска. На улице Ульянова загорелась пристройка к многоквартирному дому барачного типа.

Четыре единицы пожарной техники оперативно прибыли на вызов. Специалисты эвакуировали шесть жильцов. Ещё четыре человека спасли из горящего помещения с помощью спецустройств.

Огонь ликвидировали. Причину пожара устанавливают эксперты.

