Два автомобиля столкнулись на трассе в Брянске

Два автомобиля столкнулись на трассе М-3 в Брянске. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в Брянске. В Володарском районе на трассе федерального значения М-3 столкнулись два легковых автомобиля.

Последствия аварии ликвидировали пожарно-спасательные подразделения. О пострадавших в ведомстве не сообщили.