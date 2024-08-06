Два беспилотника сбили над Брянщиной военные утром

Два беспилотника уничтожила система ПВО над Брянщиной утром. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своих соцсетях.

Ранним утром 6 августа военнослужащие Министерства обороны РФ пресекли очередную атаку на Брянскую область. Два реактивных беспилотных летательных аппарата самолётного типа заметили над регионом. Система противовоздушной обороны уничтожила нарушителей.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» – уточнил Александр Богомаз.