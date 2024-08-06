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Два беспилотника сбили над Брянщиной военные утром

2024, 06 августа 08:37 Происшествия
Два беспилотника сбили над Брянщиной военные утром
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Два беспилотника уничтожила система ПВО над Брянщиной утром. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своих соцсетях. 

Ранним утром 6 августа военнослужащие Министерства обороны РФ пресекли очередную атаку на Брянскую область. Два реактивных беспилотных летательных аппарата самолётного типа заметили над регионом. Система противовоздушной обороны уничтожила нарушителей. 

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» – уточнил Александр Богомаз. 

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