Два брянских инспектора дорожно-патрульной службы получили срок за взятку. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о получении взятки. Приговор выслушал двое бывших инспекторов дорожно-патрульной службы отдела полиции «Клинцовский».

Утром 28 января 2024 года стражи порядка на улице Скоробогатова в городе Клинцы остановили автомобиль. Водитель был лишён права управления транспортными средствами. За не привлечение к ответственности инспекторы получили от мужчины 40 тысяч рублей.

Суд приговорил одного из виновных к четырём годам в колонии строгого режима, а другого – к семи с половиной годам. Также каждый заплатит по 200 тысяч рублей штрафа. Приговор не вступил в законную силу.