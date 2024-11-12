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Два брянских инспектора дорожно-патрульной службы получили срок за взятку

2024, 12 ноября 14:32 Происшествия
Два брянских инспектора дорожно-патрульной службы получили срок за взятку
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Два брянских инспектора дорожно-патрульной службы получили срок за взятку. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

 

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о получении взятки. Приговор выслушал двое бывших инспекторов дорожно-патрульной службы отдела полиции «Клинцовский».

Утром 28 января 2024 года стражи порядка на улице Скоробогатова в городе Клинцы остановили автомобиль. Водитель был лишён права управления транспортными средствами. За не привлечение  к ответственности инспекторы получили от мужчины 40 тысяч рублей.

Суд приговорил одного из виновных к четырём годам в колонии строгого режима, а другого – к семи с половиной годам. Также каждый заплатит по 200 тысяч рублей штрафа. Приговор не вступил в законную силу.

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