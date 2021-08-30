Два человека погибли в ДТП с лесовозом под Дубровкой (ВИДЕО)

Полиция полагает, что водитель сел за руль пьяным.

Два человека погибли в ДТП с лесовозом в Дубровском районе. Смертельная авария произошла 30 августа около 7.45 на 203-м километре дороги Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Белоруссия.

По предварительной информации областной ГИБДД, 26-летний водитель «ВАЗ», не имеющий прав, двигаясь в сторону Брянска, выехал на встречную полосу и врезался в MAN с прицепом под управлением 35-летнего водителя. Прицеп полностью смял легковую машину.

Водитель «ВАЗа» и его 22-летняя пассажирка погибли на месте. У водителя «ВАЗа» взяли анализы для установления состояния опьянения.

По факту ДТП полиция проводит проверку.