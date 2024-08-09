Два человека пострадали на пожаре в Брянске

Два человека получили ожоги на пожаре в жилом доме в Брянске. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

9 августа в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Бежицком районе Брянска. На улице Металлистов загорелся трёхквартирный жилой дом.

На вызов прибыли четыре пожарные автоцистерны. Спасатели оперативно потушили огонь.

Ожоги получили два человека. Их доставили в больницу. Причину возгорания предстоит выяснить экспертам.