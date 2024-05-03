Два человека пострадали на пожаре в многоэтажке Брянска

Два человека пострадали на пожаре в многоэтажке в областном центре. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

1 мая в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Брянске. На улице Авиационная загорелась квартира на седьмом этаже девятиэтажки.

На происшествие прибыли два отделения на пожарных автоцистернах и автолестнице. Они оперативно справились с огнём.

На пожаре пострадали два человека. Причину происшествия выяснят эксперты.